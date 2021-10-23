Культура

В Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна

Данная композиция заинтересовала не только украинских жителей но также за рубежом её ищут жители Испании, Италии и Америки.

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Об этой информации сообщил Telegraf,  передает Ura-inform.

Запушенный флешмоб, который стал уже вирусным на песню «Батько наш Бандера» стал самым востребованным в поисковой системе Гугл.

Только за последнюю неделю запрос данной композиции итальянцы, испанцы, британцы и американцы  в сети интернет делали чаще, чем украинские жители. Сообщается о частоте поиска этих стран составила около двух процентов от общих запросов, адресованному Гугл.

Песня о украинском националисте стала популярнее новых хитов рэпера из России Моргенштерна, который часто хвастался тем, что он является кумиром молодежи, в том числе и украинской.

Наибольшей популярностью песня «Батько наш Бандера « пользуется в Западной Украине.

Напомним, ранее сообщалось, Урагану, разрушившему зубец Кремля, Скабеева присвоила звание Героя Украины (видео).

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