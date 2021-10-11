Пока в стационаре кто-то не умрет, мест не будет: врач из ОРДЛО рассказал о ситуации с ковидом

В реанимациях попросту не осталось коек

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На временно оккупированных территориях украинского Донбасса наблюдаются серьезные задержки скорой помощи. Также пациенты, которые страдают в результате осложнений от пневмонии нового типа, а также и от других серьезных заболеваний, могут машины скорой помощи часами и даже сутками. Об этом в социальных сетях анонимно пишут врачи скорой помощи ОРДО, передает УРА-Информ.

«Задержки по адресам от суток и до бесконечности! У меня самое большее было — 37 часов ждал больной с двухсторонней полисегментарной пневмонией», — сообщил врач из Донецка.

Также доктор сообщил, что на временно оккупированных территориях в реанимациях попросту не осталось коек. Также есть проблемы и в стационарах «республики». Доктор рассказал, что бригады скорой помощи не могут забрать пациентов, которым это необходимо, так как людей некуда расположить.

«По факту: пока кто-то в стационаре не умрет и не освободит это место!», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 октября на территории Украины было зафиксировано еще 8 832 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19.