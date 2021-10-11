Пандемия COVID-19: в Украине скончалось почти 60 тыс. человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на 11 октября на территории Украины было зафиксировано еще 8 832 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Также известно, что за последний день было госпитализировано 2672 человека, скончалось 207 жителей Украины, а выздоровели 2053 человека.

При этом, всего с начала пандемии на территории украинского государства заболели — 2 550 089 жителей, выздоровели — 2 292 480 граждан страны, а скончалось 58 700 человек.

В ведомстве сообщили, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Ранее сообщалось, что учёные изобрели таблетку, которая способна за час очистить литр воды.