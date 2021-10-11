Общество

Зеленский рассказал, где будет учиться президентская дочь

Дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй президентский срок, ведь вся его семья пострадала от его президентства

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Семья главы украинского государства Владимира Зеленского очень пострадала из-за нынешней должности президента Украины, однако, несмотря на этого, его старшая дочь будет учиться в Украине. Хотя, по словам Зеленского, для нее комфортнее было бы получать образование за границей. Об этом президент Украины рассказал в программе «Светская жизнь», передает УРА-Информ.

«Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Поэтому будет только здесь. Это мое желание, у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то, но точно в Украине», — сообщил гарант Конституции.

Также Зеленский рассказал, что его дочь уже заканчивает школу, и хотела бы изучать международную экономику, но, как отметил президент, она еще может изменить свое решение.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что его дочь не хотела бы, чтоб он баллотировался на второй срок президентства.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.

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