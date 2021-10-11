Зеленский переехал на госдачу: президент объяснил причины

В начале своего срока Зеленский обещал, что не будет пользоваться госдачами
Шестой глава украинского государства Украины Владимир Зеленский заявил, что решил переехать на государственную дачу только по той причине, что его охране требуется дом. Об этом глава государства рассказал в программе «Светская жизнь», передает УРА-Информ.
«Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, который мы продали».
Стоит напомнить, что Зеленский, когда баллотировался в президенты обещал, что не будет пользоваться государственными дачами. Также он планировал сделать из них лагеря для отдыха детей или проводить там экскурсии. При этом, еще в 2020 году гарант Конституции переехал в дом в Конча-Заспе, а к его переезду в дом он был отремонтирован за государственный счет.
Ранее сообщалось, что семья главы украинского государства Владимира Зеленского очень пострадала из-за нынешней должности президента Украины, однако, несмотря на этого, его старшая дочь будет учиться в Украине. Хотя, по словам Зеленского, для нее комфортнее было бы получать образование за границей.
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