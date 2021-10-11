Зеленский переехал на госдачу: президент объяснил причины

В начале своего срока Зеленский обещал, что не будет пользоваться госдачами

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Шестой глава украинского государства Украины Владимир Зеленский заявил, что решил переехать на государственную дачу только по той причине, что его охране требуется дом. Об этом глава государства рассказал в программе «Светская жизнь», передает УРА-Информ.

«Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, который мы продали».

Стоит напомнить, что Зеленский, когда баллотировался в президенты обещал, что не будет пользоваться государственными дачами. Также он планировал сделать из них лагеря для отдыха детей или проводить там экскурсии. При этом, еще в 2020 году гарант Конституции переехал в дом в Конча-Заспе, а к его переезду в дом он был отремонтирован за государственный счет.

Ранее сообщалось, что семья главы украинского государства Владимира Зеленского очень пострадала из-за нынешней должности президента Украины, однако, несмотря на этого, его старшая дочь будет учиться в Украине. Хотя, по словам Зеленского, для нее комфортнее было бы получать образование за границей.