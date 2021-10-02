Учёные озвучили самые опасные астероиды и даты их приближения к нашей планете

В Солнечной системе существует много астероидов, котрые могут быть опасными для Земли. Учёными были названы некоторые виды небесных тел, представляющие наибольшую опасность для нашей планеты.

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Об этой информации сообщило Planet-today, передает Ura-inform.

Астрономами был обнаружен астероид Бенну в 2013 году, который согласно предварительным просчётам может не избежать столкновения с Землёй в ближайшие 100 лет.

Второй астероид, представляющий опасность для Земли -29075 (1950DA). Его обнаружили астрономы ещё 70 лет, но имени ему так и не дали. Ближайшая дата сближения с нашей планетой, по мнению учёных, произойдёт в 2032 году а следующая –в 2880. Последняя дата отмечается как самая вероятная для столкновения с планетой.

Далее, в 2029 году ожидается приближения астероида 99942 Apophis (2004 MN4). Мнения учёных по поводу опасности данного небесного тела разделились, по этой причине астероид классифицируют как опасный для планеты.

Огромный по размерам, достигающий почти два километра, астероид 2010 AU118 будет приближаться к Земле тридцать восемь раз до 2112 года. По мнению астрономов, то что он столкнётся с нашей планетой, маловероятно, но всё-таки исключать такую возможность нельзя. Ведь многие факторы могут повлиять на изменение орбиты астероидов и сделать их непредсказуемыми.

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