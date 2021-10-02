В МВД Украины заявили о «большом строительстве границ» : Монастырский

Такое заявление было сделано первого октября Главой министерства внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

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Об этой информации сообщило «Пресс-центр МВД», передает Ura-inform.

Он сообщил, что украинской властью планируется большая стройка государственных границ в течении 2022-2023 годов.

«Мы изменились за 8 лет. Украинским государством будут приложены все усилия и финансовые средства, дабы оборудовать наконец-то участок границ с Россией и Беларусью. Начиная со следующего года начинаем «большое строительство границ». Это будет построенная специалистами новая интеллектуальная граница, которая позволит пограничникам на сто процентов обеспечивать контроль рубежей Украины»,-сказал чиновник.

Также, чиновник сообщил что министерством внутренних дел будет сосредоточено внимание на том, чтобы были обеспечены надлежащие условия службы и соответствующая заработная плата личного состава.

Со слов Монастырского на это строительство необходимо будет потратить 17 миллиардов гривен.

«Это будет современная граница, полностью автоматизирована. Она даст возможность отслеживать нарушения границы даже из столицы Украины. У нас уже есть такой участок границы, протяженностью более ста километров. Но ещё предстоит большая работа по строительству около 1000 километров рубежей Украины»,-заявил глава министерства МВД.

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