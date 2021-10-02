Общество

В МВД Украины заявили о «большом строительстве границ» : Монастырский

Такое заявление было сделано первого октября Главой министерства внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщило «Пресс-центр МВД», передает Ura-inform.

Он сообщил, что украинской властью планируется большая стройка государственных границ в течении 2022-2023 годов.

«Мы изменились за 8 лет. Украинским государством будут приложены все усилия и финансовые средства, дабы оборудовать наконец-то участок границ с Россией и Беларусью. Начиная со следующего года начинаем «большое строительство границ». Это будет построенная специалистами новая интеллектуальная граница, которая позволит пограничникам на сто процентов обеспечивать контроль рубежей Украины»,-сказал чиновник.

Также, чиновник сообщил что министерством внутренних дел будет сосредоточено внимание на том, чтобы были обеспечены надлежащие условия службы и соответствующая заработная плата личного состава.

Со слов Монастырского на это строительство необходимо будет потратить 17 миллиардов гривен.

«Это будет современная граница, полностью автоматизирована. Она даст возможность отслеживать нарушения границы даже из столицы Украины. У нас уже есть такой участок границы, протяженностью более ста километров. Но ещё предстоит большая работа по строительству около 1000 километров рубежей Украины»,-заявил глава министерства МВД.
Напомним, ранее сообщалось, В Минсоцполитике рассказали о увеличении финансирования по программе адресной помощи переселенцев

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Последние статьи

Учёные озвучили самые опасные астероиды и даты их приближения к нашей планете

В Солнечной системе существует много астероидов, котрые могут быть опасными для Земли. Учёными были названы некоторые виды небесных тел, представляющие наибольшую опасность для нашей планеты.

Звёзды всё знают. Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября 2021 от Павла Глобы

Сегодня астролог даёт совет ракам не вестись на провокации, А Львы должны продвигаться вперёд, невзирая ни на что.

В «ДНР» заявили, что Украина готовит блокаду

Речь о водной блокаде

Осенний «призыв» в ОРДО: кого заберут в «армию «ДНР»

Призыв начинается первого октября и закончится 31 декабря

Причастных к тюрьме «Изоляция» будут судить в Донецкой области

Так как преступники скрываются, то их будут судить заочно

На КПП «Гоптовка» очереди со стороны РФ, — Госпогранслужба

Украинский КПП «Гоптовка» работает в штатном режиме

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap