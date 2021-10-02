Так называемая «ДНР» получила подлый удар в спину от братской России

В новом российском сериале, который называется «Контакт», беженцы из ОДЛО представлены как злобные воры и «дегенераты», которые обкрадывают добрых, доверчивых российских жителей .

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Об этой информации сообщил Glavred , передает Ura-inform.

Те, якобы всячески помогали им , дарили личные вещи, заботясь о них. Даже говор героев сериала доведён до абсурдного донецкого акцента. А беженцы взяли и обокрали россиян в замен на их доброту.

А когда их разоблачают, то они якобы оправдываются тем, что из-за того что пострадали за русский мир, и Россия им теперь обязана.

Вот такой полый удар в спину от братской республики получила так называемая «ДНР». И от кого! От братской России!

Сколько в Российской Федерации говорилось о том как Украина не гуманно и презрительно поступает с Донбассом. А ведь данный сериал сняли в России а не на Украине.

Примечательно то, что Кремль превратил Донбасс в криминальную резервацию а теперь сами же над ними смеются. Напомним ранее сообщалось, Только не «Спутник»: стало известно где делают вакцинацию россияне