Сеть летающих такси планируют открыть в 65 городах по всему миру

Известные компании Hyundai и Urban-Air Port планируют создать сеть летающих такси.

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Об этой информации сообщили Bloomberg , передает Ura-inform.

Первую станцию обещают открыть уже в 2022 году в Англии. И в течении пяти ближайших лет в планы компаний входит создание сети из более чем двести такси, которое будет летать.

Urban-Air Port заявил, что это пока единственная в мире компания, которая специализируется только на постройке сетей для управления летающих такси и грузовыми дронами.

«Данное направление растёт и развивается быстрыми темпами. И мы уверены, что в будущем электрические летательные аппараты и дроны в городах станут вполне реальной картиной. Только для этого нужна инфраструктура на земле и в небе»», -сказал основатель компании.

В планах компаний открыть 65 станций по всему миру. Такси будут подзаряжать с помощью водорода. Такой вид транспорта сможет перевозить людей и больших городах так в отдалённые местности. Ещё одним преимуществом летающих такси будет их экологичность.



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