Технологии

Сеть летающих такси планируют открыть в 65 городах по всему миру

Известные компании Hyundai и Urban-Air Port планируют создать сеть летающих такси.

Время чтения: 46 Секунд

Об этой информации сообщили Bloomberg , передает Ura-inform.

Первую станцию обещают открыть уже в 2022 году в Англии. И в течении пяти ближайших лет в планы компаний входит создание сети из более чем двести такси, которое будет летать.

Urban-Air Port заявил, что это пока единственная в мире компания, которая специализируется только на постройке сетей для управления летающих такси и грузовыми дронами.

«Данное направление растёт и развивается быстрыми темпами. И мы уверены, что в будущем электрические летательные аппараты и дроны в городах станут вполне реальной картиной. Только для этого нужна инфраструктура на земле и в небе»», -сказал основатель компании.

В планах компаний открыть 65 станций по всему миру. Такси будут подзаряжать с помощью водорода. Такой вид транспорта сможет перевозить людей и больших городах так в отдалённые местности. Ещё одним преимуществом летающих такси будет их экологичность.

Концепт станции летающих такси в Ковентри, Англия, иллюстрация: Urban-Air Port


Напомним, ранее сообщалось, Необычный «живой» билборд разместили на киевском трасе: там лежит живая девушка (фото, видео)

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Компания SpaceX Маска впервые отправила обычных граждан, а не профессиональных космонавтов в космос (уникальные кадры запуска)

Політ за попередніми даному триватиме 3 дні. Його запуск відбувся шістнадцятого вересня о третій годині ночі за київським часом.

Уникальная по качеству установка гидробортов

В Украине особенным спросом пользуется такое оборудование, как гидроборт.

Растаможка авто онлайн: в «ДИЯ» введут новую опцию

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду

Замена тормозных колодок для «Рено Кенго»

Производитель начал выпуск Renault Kangoo универсального компакт-вэна типа «каблучок» в 1998 году.

Рекламная полиграфия: от истоков до наших дней

Реклама товаров и услуг существует уже очень давно.

GPS и Глонасс-мониторинг: особенности и преимущества

Изначально спутниковое слежение было создано для военной сферы, чтобы узнавать точное расположение целей поражения.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap