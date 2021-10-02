Народ искусственно загоняют в нищету: местные жители о ситуации в так называемой «ДНР»

Местными жителями, проживающими на неподконтрольной Украине территориях в социальных сетях обсуждается серьёзная проблема, с которой они сейчас сталкиваются. И которая очень актуальна в канун отопительного сезона.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Речь идёт о стремительном скачке цены по сравнению с прошлым годом на бытовой уголь.

Теперь за антрацит «орех» просят от пяти до шести тысяч рублей за тонну .

По «льготным» программам, предусмотренным в так называемой «республике » людям дают просто мусор. И который ещё нужно оплатить за 20% от цены.

Так же жители так называемой «ДНР» имеют пониманию что уголь и на далее будет только подниматься в цене. Уже озвучивается цена, которая будет ближе к холодам в семь тысяч рублей за тонну.

К этому привело много факторов, включая реструктуризацию, разруху, выезд работников шахт в РФ. Поэтому шахт, которые ещё работают осталось совсем немного.

«Людей искусственным путём загнали в нищету»,-сообщают местные жители в с социальных сетях.

Напомним ранее сообщалось, Пушилин выступил с экстренным заявлением: стало известно, что внедрят для жителей ОРДО