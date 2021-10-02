Общество

Пушилин анонсировал новую блокаду Донбасса: что ждет жителей ОРДЛО

Для промышленности ОРДО будет крайне болезненна такая блокада

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Украина якобы грозит оккупированным пророссийскими боевиками территориям водной блокадой. Такое заявление сделал так называемый «глава ДНР», передает УРА-Информ.

Сейчас на территории украинского государства, как утверждает Пушилин строят водовод до Славянска. По его мнению, это сделано для того, чтобы перекрыть подачу ресурса в канал Северский Донец — Донбасс.

«Да, официальный Киев любит такие запрещенные методы войны, как всевозможные блокады. Причем против тех, кого называет своими гражданам. Нам устроили транспортную, продовольственную, финансовую, можно сказать, энергетическую, так как с БЛА долбят наши подстанции, оставляя население без света и тепла. На подходе водная», — уточнил он.

Своих источников водоснабжения в регионе нет, именно исходя из этого, «глава ДНР» уверен, что такая блокада будет крайне болезненна для оккупированных территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил о том, что на оккупированных территориях восточной Украины всего 3734 мест в коронавирусных отделениях 39 больниц. 

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