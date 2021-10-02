Стало известно благодаря каким выдающимся личностям в мире знают об Украине — опрос

С 17 июня по 1 августа 2021 года среди украинского населения, возрастной категории от 18 лет «Украинским институтом будущего» был поведён опрос по всем областям Украины.

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Об этой информации сообщилUifuture , передает Ura-inform.

В опросе «приняли участие более 5000 жителей страны, им был задан вопрос «Благодаря кому по всему миру знают Украину?»

Действующему мэру Киева а также лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко было отдано набольшее число голосов-55% респондентов.

И он занимает 1-ое место в проведённом опросе.

2 место знаменитых украинцев отдаётся Владимиру Кличку .Ему отдали -52% голосов.

Третье место занял известный украинский футболист Андрей Шевченко-42%.

В топовую десятку украинцев, благодаря которым о нас знают в мире распределилась следующим образом

исполнительница Лежичко-32%, чемпион мира по боксу Усик-30%, певица Джамала-28%, Верка Сердючка-22%, Скрябин-20%,Боксер Ломаченко-19% и президент Украины Владимир Зеленский-15%

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