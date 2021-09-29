Пушилин выступил с экстренным заявлением: стало известно, что внедрят для жителей ОРДО

Так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин на проведённом селекторном совещании с руководителями госпиталей обсудил эпидситуацию, связанную с коронавирусом в «Республике».

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Об этой информации сообщил Lifedon, передает Ura-inform.

В его планы входит посещение ряда медицинских учреждений, которые задействованы в лечении ковида. Об этом так называемый глава «ДНР» заявил на совещании.

«На данный момент будем усиливать контроль за тем, чтобы все больницы имели всё необходимое»,-заявил так называемый глава «ДНР».

Далее он дал распоряжение Александру Оприщенко «и.о. мисистра здравоохранения» отнестись со всей серьёзностью к проблемам на местах. Со слов Пушилина, он тоже будет выезжать вместе с Оприщенко, на места, чтобы побывать в коронавирусных базах.

Так же на собрании были озвучены все проблемы с которыми сейчас сталкиваются в ОРДО: кадровый дефицит, старые авто для перевозки балоннов с кислородом.

«У нас открыто 39 ковидных баз и открываем новую в Шахтёрске на сорок мест. Медицинский персонал работает на полную. Но и каждому нужно начать выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Носите маски, соблюдайте дистанцию, чаще мойте руки, применяйте дезсредства», — резюмировал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, Главнокомандующий ВСУ своей директивой снял все ограничения на ответный огонь в Донбассе