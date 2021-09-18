Общество

В «ДНР» ввели новую уголовную ответственность: стало известно, за что будут наказывать жителей ОРДО

Данная новая уголовная ответственность предусматривает наказание лишением свободы от двенадцати до пятнадцати лет.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщили росСМИ , передает Ura-inform.

«Депутаты Народного Совета «ДНР» семнадцатого сентября решили поддержать законодательный проект в внесении изменений в статью уголовного кодекса к употреблению различных наркотиков, а также их аналогов.

Этот законопроект предусматривает ужесточение ответственности за содеянное в интернете.

«Будут привлечены к уголовному наказанию за совершенное действие, которые повлекли смерть 2 или больше пострадавших. Для них предусмотрен срок в виде лишения свободы от двенадцати до пятнадцати лет. Также они не смогут занимать некоторые должности», -объяснила Елена Шишкина, «председатель Комитета».

Также, добавила она, ещё предусмотрен запрет на определённую деятельность сроком до двадцати лет или без него, но с ограничением свободы сроком до двух лет либо без него.


Напомним, ранее сообщалось, Пушилин анонсировал новое объединение в «Л/ДНР»: главарь ОРДО сказал, как изменится жизнь людей.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Пушилин анонсировал новое объединение в «Л/ДНР»: главарь ОРДО сказал, как изменится жизнь людей

Глава «ДНР» Денис Пушилин, посещая металлургический завод в Енакиево, обратился с обращением к гражданам.

Возможна угроза природных катастроф: Кульбида о том к чему нужно готовиться украинцам

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида поведал стоит ли ждать в Украине неприятных погодных сюрпризов.

В Украине собран рекордный урожай пшеницы и ячменя: как изменятся цены на продукты

Аграриями в Украине в этом году собран наибольший за всё время истории страны урожая пшеницы и ячменя.

У Кремля появился новый план по «Л/ДНР»: стало известно как хотят облегчить жизнь людям

людям
На сегодняшний момент уже не секрет, что население неподконтрольных территорий Украины заставляют переезжать из из их городов :военные действия, разруха, безработица и мизерные оплаты труда.

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

В телепрограмме «Завтрак с 1+1» астрологами был подготовлен гороскоп на субботу для всех знаков зодиака.

Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap