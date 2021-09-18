В «ДНР» ввели новую уголовную ответственность: стало известно, за что будут наказывать жителей ОРДО

Данная новая уголовная ответственность предусматривает наказание лишением свободы от двенадцати до пятнадцати лет.

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Об этой информации сообщили росСМИ , передает Ura-inform.

«Депутаты Народного Совета «ДНР» семнадцатого сентября решили поддержать законодательный проект в внесении изменений в статью уголовного кодекса к употреблению различных наркотиков, а также их аналогов.

Этот законопроект предусматривает ужесточение ответственности за содеянное в интернете.

«Будут привлечены к уголовному наказанию за совершенное действие, которые повлекли смерть 2 или больше пострадавших. Для них предусмотрен срок в виде лишения свободы от двенадцати до пятнадцати лет. Также они не смогут занимать некоторые должности», -объяснила Елена Шишкина, «председатель Комитета».

Также, добавила она, ещё предусмотрен запрет на определённую деятельность сроком до двадцати лет или без него, но с ограничением свободы сроком до двух лет либо без него.



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