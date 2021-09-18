Пушилин анонсировал новое объединение в «Л/ДНР»: главарь ОРДО сказал, как изменится жизнь людей

Глава «ДНР» Денис Пушилин, посещая металлургический завод в Енакиево, обратился с обращением к гражданам.

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Об этой информации сообщили росСМИ , передает Ura-inform.

Со слов Пушилина, экономику «Л/ДНР» необходимо объединить в одно целое экономическое пространство:

«Настало время соединить во едино экономку «ДНР» и «ЛНР». От такого слияния останутся в выигрыше не только две наши «республики», но и обычное население страны», -сказал главарь ОРДО.

Так же он сказал, что для этой цели пятнадцатого сентября были достигнуты договорённости и подписан договор о создании одного экономического пространства.

В первых числах сентября «республики» достигли договорённостей о едином экономическом пространстве. Первый шаг в этом направлении должен быть стать подписанный договор о единой таможне. Кроме этого, были утверждены программы, направленные на развитие экономики и социальных стандартов.





Напомним, ранее сообщалось, У Кремля появился новый план по «Л/ДНР»: стало известно как хотят облегчить жизнь людям.