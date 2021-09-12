Политика

Выборы в Госдуму РФ: Пушилин объяснил, почему будет голосовать дистанционно

Не все желающие принять участие в выборах в российскую Госдуму, могут по определенным причинам покинуть свое рабочее место

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«Глава ДНР» Денис Пушилин отметил, что не все желающие принять участие в выборах в Госдуму Российской Федерации, могут покинуть свое рабочее место по определенным причинам даже на выходных. Об этом пишет УРА-информ со ссылкой на заявление Пушилина.

«Мне проще и, наверное, правильнее использовать возможность дистанционного электронного голосования, чтобы не выезжать в Ростовскую область, я проголосую здесь дистанционно» — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил населению ОРДО о том, что им предстоит перенести временные трудности и неудобства.

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