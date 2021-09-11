Невероятное существо с телом акулы и лицом свиньи поймали в Италии(фото)

Непонятное хрюканье акулы очень испугало и насторожило местных жителей.

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Об этой информации сообщила Lenta.UA, передает «Ura-inform».

Итальянские морские офицеры на острове Эльба заметили в воде странное непонятное существо, которое оставило их в недоумении. Когда они вытащили его, то увидели что это акула с лицом свиньи.

Фото было опубликовано в социальной сети и вызвало много комментариев, все хотели узнать, что это может быть и откуда оно могло появиться.

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Все сообщение о том, что это был мутант, аннулировали эксперты. Выяснилось, что это очень редкий вид акул, находящийся на грани исчезновения и занесенный в Красную книгу и называется угловая акула.

Как сообщают местные жители, они иногда сталкиваются с наблюдениями за данной акулой. Она ещё носит название «свинья рыба», так как при выходе из воды издаёт звук, похожий на рычание.

Угловые акулы живут в восточной части Атлантического океана и Средиземного моря. Их отличительной чертой является широкая плоская голова и тупая морда. В зрелом возрасте размер этих акул достигает около 50-70см.

Угловатая акула была возвращена ​​в гавань после того, как была извлечена из воды для изучения.

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