Хочу поставить точку в одном вопросе: Магучих о новом совместном фото с россиянкой

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Могучих пояснила как опять оказалась на одном фото с представительницей России.

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Об этой информации сообщил Glavcom.UA, передает «Ura-inform«.

Спортсменка Ярослава Магучих уже попадала в скандал на Олимпиаде из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.И вот она опять появилась с ней на другом фото в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Магучих решила объясниться по поводу происшедшего и обратилась к журналистам и болельщикам:



«С окончанием сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За прошедший месяц я услышало о себе много интересной информации. Конечно, все имеют свою точку зрения, но прошу высказывать её более корректно. По последнему фото могу сказать только одно- сделали мы его по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко. Она завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания».



Также, со слов спортсменки, обнимает её не Мария, а Никола МакДермотт, представительница с Австралии, и призвала всех быть внимательной. Также Магучих пожелала всем добра и объявила что уходит в отпуск.





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