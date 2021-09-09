Новый обман клиентов Ощадбанка:что нужно знать

Ощадбанк часто попадает в скандальные ситуации. На этот раз клиенты утверждают, что их пытались обмануть в банке и призывают быть осторожными граждан.

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Об этой информации сообщил Nnarodna-pravda.UA, передает Ura-inform.

Так сообщается, что неприятный инцидент произошёл с пенсионеркой, которая пришла в отделение «Ощадбанка» получить перевод денежных средств. Обратилась к сотруднице банка, но та сказала, что для получения данного перевода нужно ещё оплатить услуги страхования, в размере 150 гривен.

Более того, как утверждала, работник банка, это условие является обязательным при получении перевода. Но никаких приказов или документаций, указывающего на данную услугу, работники банка предоставить не смогли, сказала пенсионерка.

Женщина обратилась в другое отделение «Ощадбанка», где её приветливо встретили и выдали период денежных средств без каких-либо дополнительных страхований, со слов клиентки, их даже не упоминали.

Женщина была очень возмущена и подвергла огласке данный инцидент, считая, что так могут обманывать многих пенсионеров. А для большинства из них это не малая сумма.

.В администрации банка принесли свои извинения за случившееся, поблагодарили за сигнал и дали обещание, что с сотрудниками проведут разъяснительную работу. Чтобы подобное не повторялось.

Напомним, ранее сообщалось, Ощадбанк блокирует карты клиентов: озвучена основная причина