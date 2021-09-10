Общество

Зеленский поставил задачу активизировать боевые действия на Донбассе

Это напрямую связано с грядущей поездкой Зеленского в США

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Подразделения пророссийских боевиков «народной милиции ДНР» прогнозируют обострение вооруженного конфликта на линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в так называемом «УНМ ДНР», передает УРА-Информ.

«По полученной нами информации, офис президента Украины поставил задачу генеральному штабу на активизацию действий ВСУ в Донбассе и увеличение количества провокаций в отношении подразделений народной милиции», — уточнили там.

В «ДНР» уверены, что это напрямую связано с грядущей поездкой шестого президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание 76-й Генассамблеи ООН.

«Ему катастрофически нужны доказательства нарушения действующих договоренностей о перемирии со стороны ОРДО, а также создание информационного шума об обострении на Донбассе», — добавили в ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

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