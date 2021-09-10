«Это самое страшное»: Зеленский заявил о вероятности большой войны с Россией

Он считает, что такой сценарий для РФ тоже может быть невыгоден

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Глава украинского государства Владимир Зеленский считает вполне вероятным начало полномасштабных военных действий с Россией. Об этом он заявил на форуме «Ялтинской европейской стратегии», передает УРА-Информ.

Также Зеленский отметил, что такой сценарий развития событий является самым страшным. Помимо этого, он считает, что такой сценарий для РФ тоже может быть невыгоден.

«Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.