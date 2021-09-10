Общество Политика

«Это самое страшное»: Зеленский заявил о вероятности большой войны с Россией

Он считает, что такой сценарий для РФ тоже может быть невыгоден

Время чтения: 31 Секунд

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает вполне вероятным начало полномасштабных военных действий с Россией. Об этом он заявил на форуме «Ялтинской европейской стратегии», передает УРА-Информ.

Также Зеленский отметил, что такой сценарий развития событий является самым страшным. Помимо этого, он считает, что такой сценарий для РФ тоже может быть невыгоден.

«Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Последние статьи

Зеленский поставил задачу активизировать боевые действия на Донбассе

Это напрямую связано с грядущей поездкой Зеленского в США

В Украине анонсировали рейды по антимасочникам

ответсвенность за несоблюдение карантина должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью

Пандемия COVID-19: число новых зараженных в Украине растет

Заболело 348 детей и 61 медработник

РФ начала эксгумацию останков погибших в ОРДЛО: в ООН назвали причины

Со стороны РФ возможны фальсификации

Более предметный диалог: Зеленский о разговоре с Путиным

Зеленский хочет более предметного диалога, чем это было во время нормандского формата

Россия вынуждает жителей ОРДЛО выезжать из «республики», — Казанский

Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов, поэтому вынуждает их выезжать Донбасс

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap