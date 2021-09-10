Политика

Более предметный диалог: Зеленский о разговоре с Путиным

Зеленский хочет более предметного диалога, чем это было во время нормандского формата

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства сообщил во время выступления на форуме «Ялтинской европейской стратегии», передает УРА-Информ.

Глава украинского государства подчеркнул, что сейчас хочет более предметного диалога, чем это было во время встречи в нормандском формате.

«Не хватает времени думать о нем, меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Более предметно чем было на первой встрече нормандского формата», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что РФ не хочет «признавать» «республики». Однако, это не мешает Кремлю использовать жителей для голосования на выборах в Госдуму РФ.

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