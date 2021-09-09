Общество

Зеленскому грозит уголовная ответственность: Тетерук рассказал что сделал президент

Провал спецоперации по задержанию боевиков частной компании «Вагнер», может послужит для президента Украины потерей репутации. Более того, ветеран АТО, Андрей Тетерук не исключает и реальной уголовной ответственности ему тоже не удастся избежать.

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Об этой информации сообщил Pprm.UA . передает Ura-inform.

Своим мнением он поделился в одном из эфиров телеканала:

«Для Зеленского за покрытие преступления, которое происходило в его присутствии, может грозить как минимум, репутационные риски и как максимум уголовная ответственность.

Но наиболее опасными, по его убеждению, будут репутационные потери страны, из-за поведения действующей власти в ситуации вокруг спецоперации по ”вагнеровцам”.

«Больше всего обидно, что из-за непрофессиональной деятельности властей, в эту ситуацию втягивают всю страну. Это же выходит на масштабный политический уровень, когда СМИ проводят расследования, которые указывают на то что именно власти страны покрывают преступления» -добавил ветеран АТО.

На данный момент всё украинское общество хочет, чтобы на должном уровне проводилось расследование данного инцидента. И ещё интересует как окружением Зеленского был получен доклад о итоговых шагах проведения операции по задержанию преступников, которые убивали не только гражданских, но и военных. И каким образом эта информация была слита врагу.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский может плохо закончить: Порошенко назвал главную ошибку действующего президента

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