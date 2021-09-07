Политика

Зеленский может плохо закончить: Порошенко назвал главную ошибку действующего президента

Так высказался пятый президент Украины Пётр Порошенко, в адрес своего предшественника Владимира Зеленского на заседании согласительного совета лидеров парламентских партий

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Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает «УРА Информ».

По мнению экс-президента, Зеленский хочет избавиться от политических конкурентов и взять под свой личный контроль  все органы правопорядка. Также осудил нынешнего Главу государства за  репрессивные  действия по отношению к оппозиционным партиям.

Исходя из всех этих действий, со слов Порошенко, Зеленского можно сравнивать с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Нынешний президент повторяет те же ошибки и идёт по его стопам, поэтому Зеленского может ждать та же участь.

«Зеленский движется по такому же политическому пути, используя те же методы что и Лукашенко. И будет очень прискорбно, если он закончит так же» — резюмировал Порошенко.

Напоминаем,  ранее сообщалось, Украина может пойти совершенно иным путём: Тимошенко представила новый план партии.

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