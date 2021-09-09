Общество

В «ДНР» приехали «большие» политики из РФ: Пушилин анонсировал большое событие для жителей Донбасса

В Донецке сотоялось большое событие, которое стало знаковым для жителей Донбасса.

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Об этой информации сообщил Пушилин на своей официальной странице в «Телеграме», передает Ura-inform.

Там прошел слёт единомышленников «Единой России», среди присутствующих были: секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак с командой единомышленников – сенаторами Александром Вайнбергом и Александром Карелиным, а также Дмитрием Саблиным, Виктором Водолацким и Андреем Козенко.

По такому важному случаю дал комментарий Денис Пушилин:

«Этот слёт очень важен для нас. Это показывает, что за что мы боролись, привело нас к успешному итогу. Нашей главной мечтой было присоединиться к Российской Федерации, а также стать её частью. Так что скоро, мы ещё докажем, что мы на самом деле являемся Россией. Поздравляю всех с большим событием, которое сегодня состоялось».

Также, подчеркнул Пушилин, принятие участия российского населения, которые проживают в «ДНР» в выборах избранников в Государственную Думу РФ-это важный момент присоединения Донбасса в политику России. Напомним, ранее сообщалось, В ОРЛО анонсировали «значительный» рост зарплат и социальных выплат: кого коснутся нововведения

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