Пушилин назвал сроки «исчезновения» Украины

Время чтения: 26 Секунд

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил что уже через 10 лет Украины «в нынешнем виде существовать не будет». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на слова «главы ДНР».

«Не пройдет пяти или, может быть, десяти лет — и Украина в нынешнем виде существовать не будет. Вернее, это уже даже не Украина, а оставшаяся часть Украины, потому что нет ни Крыма, ни Донбасса», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных украинских территорий Донбасса голосованием на выборах депутатов Госдумы РФ докажут мировому сообществу свою принадлежность к Российской Федерации.