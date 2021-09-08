Политика

МИД Украины ответил на истерику Москвы из-за демонтажа памятника «дружбы Киева и Москвы»

6 сентября он был демонтирован

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Претензии официального Кремля из-за демонтажа памятного знака в честь «дружбы Киева и Москвы» вызвала удивление Министерства иностранных дел Украины. Об этом сказано в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает УРА-Информ.

«Реакция МИД РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление. Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится», — отметил представитель МИДа Николенко.

Развязанный Россией вооруженный конфликт на территории Украины унес уже тысячи украинских жизней, как напомнил политик.

«Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии сегодняшнего дня. Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно», — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос в Киеве памятного знака вызывает только сочувствие.

«С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим настойчиво навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью горняков в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» на территории «ЛНР» объявлен траур. 

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