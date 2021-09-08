«Мечтали стать частью России»: Пушилин сделал заявление «для всего мира»

Участие в выборах депутатов Государственной Думы — это ключевой момент в интеграции Донбасса

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Жители оккупированных украинских территорий Донбасса голосованием на выборах депутатов Госдумы РФ докажут мировому сообществу свою принадлежность к Российской Федерации. Об этом на слете сторонников партии «Единая Россия» заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Он уверен, что жители временно оккупированных территорий восточной Украины «мечтали стать частью России».

«В ближайшее время у нас будет возможность доказать, что мы действительно Россия, и наше участие в выборах депутатов Государственной Думы — это ключевой момент в интеграции Донбасса в российскую уже политику. Это заявление для всего мира. Есть граждане России, проживающие на территории Донбасса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин планирует проголосовать на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ в дистанционном режиме.