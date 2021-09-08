Нацбанк разъяснил, можно ли будет расплачиваться криптовалютой в Украине

Криптовалюта не будет средством платежа в нашей стране

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Пока что в Украине не стоит ожидать биткоина вместо гривны. Криптовалюта не будет средством платежа в нашей стране. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

«Национальный банк Украины приветствует законодательное урегулирование обращения виртуальных активов в Украине. «Благодаря 276 голосам «за» в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалюта, получили определенный юридический статус, а участники рынка — на защиту и работу в правовом поле», — отметил он.

«Технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций.

Нормы этого закона согласуются с необходимостью достижения целей Национального банка, в частности по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в Украине, что является залогом устойчивого экономического роста.

Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине. Законным средством платежа в Украине является гривна. Национальный банк осуществляет эмиссию национальной валюты, отвечает за ее покупательную способность и защищенность, регулирует оборот и расчеты по ним. Благодаря этому центральный банк может осуществлять эффективную монетарную политику и обеспечивать монетарный суверенитет Украины.

Следующий важный шаг — разработка и внедрение нормативно-правовых актов, в соответствии с нормами закона регламентируют детали функционирования рынка виртуальных активов, обеспечат защиту участников от рисков мошенничества и потери инвестиций. Над этим Национальный банк готов работать совместно с другими регуляторами этого рынка», — сказано в разъяснении.

Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает юридический статус и выставляет ряд требований к поставщикам услуг, которые связаны с данными активами.