Гиркин прокомментировал возможность возглавить вооруженное восстание в РФ

Данное высказывание Гудкова можно определить «как „отвлечение на негодный объект“

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Бывший командир пророссийский боевиков на оккупированном украинском Донбассе Игорь Гиркин прокомментировал заявление российского оппозиционера Дмитрия Гудкова о том, что тот намерен организовать в РФ вооруженное восстание, а также угрозу второго Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующий пост Гиркина в Телеграмм-канале.

«П.С. Но не забывают. Боятся… Хоть и не могу соответствовать, все равно — хоть так пользу приношу. Я велик и ужасен! И дома-то я взрывал в 1999 -м, и „боинг“ сбил, а теперь вот вооруженное восстание вот-вот возглавлю… Как меня до сих пор не посадили пожизненно? Боятся, наверное.», — отметил с гордостью Гиркин.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин возмущен помощью российской стороны в тушении пожаров в Турции, в тот период, когда в самой России уже достаточно длительное время происходят масштабные пожары.