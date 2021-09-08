Пушилин рассказал, почему не поедет голосовать в РФ

Пушилин планирует проголосовать на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ в дистанционном режиме

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«Глава ДНР» Денис Пушилин планирует проголосовать на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ в дистанционном режиме. Об этом он заявил в ходе слета сторонников партии «Единая Россия» в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке, пишет УРА-Информ.

«Мне проще воспользоваться дистанционным голосованием, и я такой возможностью воспользуюсь. У наших граждан также есть такая возможность. Но у тех, у кого не получится, и есть желание выехать, мы такую возможность также предоставим — в виде транспорта», — сказал он, обсуждаю тему предстоящих выборов в РФ.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР» в далеком 2014 году якобы повторили подвиг своих героических предков.