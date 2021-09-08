Украинцы начали чаще брать кредиты, но не возвращать их

Украинцы должны МФО около 15 млрд грн

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За первое полугодие текущего года украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано 7 152 636 быстрых кредитов. Общая сумма займов составила 31,6 млрд грн. Стоит отметить, что это на 43% больше, чем в первом полугодии прошедшего года. В тот период общая сумма займов составила 22 млрд грн. Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот, передает УРА-Информ.

«Количество выданных Украине кредитов растет год от года: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 — 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов украинцев по микрокредитам. Известно, что с начала текущего года ее рост составил 6,5%. Украинцы должны МФО около 15 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада сделала легальной криптовалюту, приняв закон №367, за который проголосовали 276 народных депутатов. Так же определили и привели в норму процессы, которые предусматривают создание, выпуск и взаиморасчёты виртуальных активов.