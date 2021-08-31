В Украине начали продавать ковид-сертификаты: даже назвали цены

Цена от 150 долларов

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Еще перед началом официального начала выдачи ковидных сертификатов о вакцинации источники отмечали, что в Украине можно будет купить соответствующий документ за определенные деньги.

Источник отмечает, что сейчас чёрный рынок вакцинных паспортов будет переживать в Украине настоящий бум. Цена на такой документ будет стоить будет 150-250$, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Купить себе «бумажку» может каждый. К примеру, региональные СМИ пишут, что в Одессе стоимость COVID-сертификата стартует от 500 грн (для своих), для не «своих» — 150-200$. Никто с этим бороться не хочет, так как это отличный бизнес, который приносит в день миллионы гривен, а курируют это силовики», — пишет паблик.

Проблема только в одном, эпидемию коронавируса это не остановит, а следовательно, осенью-зимой мы будем иметь «красную статистику» и высокую смертность.

Ранее мы сообщали, что к декабрю в Европе умрет почти четверть миллиона человек с COVID-19.