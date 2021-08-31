В РПЦ призвали увеличивать территорию России: что это значит

На съезде прозвучал призыв «захватить народ»

Время чтения: 38 Секунд

На состоявшемся съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии был откровенно озвучен призыв «захватить народ». Об этом заявила руководитель отдела Екатеринбургской епархии Алена Богданова, пишет УРА-Информ со ссылкой на опубликованное видео съезда.

«Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ. Его привлечь к себе. А задача святого человека — освятить эту землю. Прийти, молиться, совершать евхаристию на ней, и таким образом эта земля одухотворяется», — сказала Богданова.

«Есть возможность заглянуть в головы православных педагогов. Вот этот феодализм педагоги понесут детям. Что ж, в посткрымскую эпоху это очень актуальный тезис», — таким образов ее слова прокомментировал опальный дьякон РПЦ Андрей Кураев

При этом, спикеры РПЦ в данный момент еще не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Каланчак» установили памятный знак в честь 30-летия Независимости Украины.