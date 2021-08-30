Общество

К декабрю в Европе умрет почти четверть миллиона человек с COVID-19 — ВОЗ

Клюге дал печальный прогноз

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Согласно надежным прогнозам, к декабрю в Европе умрут 236000 человек с COVID-19, заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он охарактеризовал рост показателей передачи коронавируса как «вызывающий глубокую тревогу», одновременно замедляющиеся темпы кампаний вакцинации в Европе. Он также говорил о введении третьей дозы вакцины. По его мнению, это «способ обеспечить безопасность наиболее уязвимых», пишет УРА-Информ.

Клюге заявил в понедельник, что количество вакцинаций от COVID-19, сделанных в регионе, снизилось на 14 процентов за последние шесть недель. Он добавил, что в одних странах причиной замедления темпов вакцинации является отсутствие препаратов, в других — нежелание проводить вакцинацию.

ВОЗ предупреждает, что число смертей от коронавируса в Европе на прошлой неделе увеличилось на 11 процентов. Клюге признал, что рост показателей передачи вируса в Европе за последние две недели в сочетании с низкими показателями вакцинации в некоторых странах «вызывает глубокое беспокойство».

Он также сообщил, что пандемия COVID-19 уже унесла 1,3 миллиона жертв в европейском регионе, и, согласно надежным прогнозам, к 1 декабря умрут еще 236 000 человек.

Европейский регион ВОЗ, помимо географических государств Европы, включает также Израиль, всю территорию России и Турции, а также Украину.

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