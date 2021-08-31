Афганистан: США объявили об окончании военной миссии

Военная операция официально завершена

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Об окончании военной миссии США и операции по эвакуации в Афганистане объявил в понедельник глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Ф. Маккензи.

— Последний (самолет) С-17 вылетел из международного аэропорта. Хамид Карзай, 30 августа, сегодня днем ​​в 15:29 EST [т.е. 22:29 по киевскомувремени и 23:59 по афганскому времени], — заявил командующий на пресс-конференции, пишет УРА-Информ.

Маккензи сказал, что американские войска в Афганистане осуществили крупнейшую эвакуацию гражданского населения в истории Америки. Вместе с силами коалиции было эвакуировано более 123 тысяч человек.

— За 18 дней мы эвакуировали более 79 тысяч человек, в том числе шесть тысяч американцев, — сказал генерал.

Он добавил, что последние гражданские лица покинули аэропорт примерно за 12 часов до высадки из последнего американского самолета, но, несмотря на попытки доставить последних граждан США в аэропорт в то время, это не удалось.

Маккензи подсчитал, что в Афганистане проживает около 2000 членов Исламского государства, большинство из которых были освобождены из тюрем во время наступления талибов.

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