Общество

Пушилин обратился к педагогам с просьбой: что он сказал

«Глава» «ДНР» выступил перед педагогами

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Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин выступил с обращением. Это он сделал накануне Дня знаний, за день до того, когда дети и учителя вернутся в школу. Напомним, что именно первого сентября начинается новый учебный год.

Он обратился к педагогам и обратил внимание на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Пушилин заявил, что важным моментом в борьбе с ковидом является вакцинация, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Во время встречи со школьными учителями в неподконтрольном Украине Донецке он заявил, что в «ДНР» нет принудительной вакцинации, но сама вакцинация от ковида очень нужна.

«Прививка работает. У нас добровольная вакцинация. Но с учетом того, какое количество у вас контактов, вы должны, безусловно, и о себе позаботиться, и о своих близких, и о ваших подопечных. Здесь просьба подойти с полной мерой ответственности», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошел зашквар с автобусами.

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