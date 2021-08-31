ВСУ пойдут в контрнаступление на Донбассе: в ТКГ прокомментировали ситуацию

Для ВСУ должны сложиться экстраординарные условия

Время чтения: 36 Секунд

Украинская сторона надеется на политико-дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе, однако, украинская армия может пойти в контрнаступление, при определенных обстоятельствах . Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря делегации Украины в ТКГ Алексея Арестовича.

«Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» местные «власти» продолжают попадать в различные зашквары. На этот раз произошла странная ситуация с автобусами.