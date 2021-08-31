Политика

ВСУ пойдут в контрнаступление на Донбассе: в ТКГ прокомментировали ситуацию

Для ВСУ должны сложиться экстраординарные условия

Время чтения: 36 Секунд

Украинская сторона надеется на политико-дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе, однако, украинская армия может пойти в контрнаступление, при определенных обстоятельствах . Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря делегации Украины в ТКГ Алексея Арестовича.

«Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» местные «власти» продолжают попадать в различные зашквары. На этот раз произошла странная ситуация с автобусами.

Счастлив
Счастлив
40 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
20 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
40 %
0 3
В, , ,

Последние статьи

В РПЦ призвали увеличивать территорию России: что это значит

На съезде прозвучал призыв «захватить народ»

Зеленский раскрыл карты: он рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Важная встреча состоится уже завтра

Шойгу оценил угрозу со стороны Украины для РФ

По мнению Шойгу, украинский народ — это братский народ

Названа причина введения российских войск на Донбасс в 2014 году

Россия при помощи прямого вторжения «полностью прервала» победу украинской армии на Донбассе

Встреча Зеленского и Байдена вновь была перенесена

Новая дата встречи для украинской сторон

Украина и США достигли важной договоренности по поводу РФ

Договорённость касается Северного потока 2

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap