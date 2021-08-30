Общество

В Минобрнауки сообщили, сколько учителей вакцинировались

Если школа попадет в оранжевую зону, то вакцинацию потребуют от 80% коллектива

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Две дозы вакцины против пневмонии нового типа COVID-19 получили только 29% коллективов школ, еще 23% преподавательского состава вакцинированы одной дозой. Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобрнауки Юрий Кононенко, передает УРА-Информ.

«Мы начинаем работу в обычном режиме: с масками и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов — это 29%. И 23% — еще 145 500 человек — вакцинированы одной дозой», — отметил он.

Стоит отметить, что на территории Украины нет принудительной вакцинации для школьных работников.

Ранее сообщалось, что согласно надежным прогнозам, к декабрю в Европе умрут 236000 человек с COVID-19, заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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