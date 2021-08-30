Встреча Зеленского и Байдена вновь была перенесена

Новая дата встречи для украинской сторон

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Переговоры шестого президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом были перенесены на первое сентября. Об этом сообщил источник в Офисе президента, передает УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Перенос встречи глав государств связан с ситуацией в Афганистане.

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана», — отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Учитывая информационную обстановку, новая дата встречи для украинской стороны является более удобной.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день. Для Украины, безусловно, удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня — когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина и США сумели договориться по поводу важного вопроса относительной Российской Федерации.