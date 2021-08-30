Названа причина введения российских войск на Донбасс в 2014 году

Россия при помощи прямого вторжения «полностью прервала» победу украинской армии на Донбассе

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Российская Федерация летом 2014 года ввела свои войска на территорию украинского государства из-за опасений завершения боевых действий с победой украинской армии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление принимавшего участие в боях за Иловайск ветерана АТО Игорь Михайлишин.

Он уверяет, что обстрел под Иловайском вели не местные «ополченцы», а исключительно армия РФ.

«Конечно, это было вторжение, потому что россияне уже видели, что сил, которыми они манипулировали местным населением, которое вставало на их сторону… уже не хватало. Во время летней кампании существовало такое мнение, что до осени мы можем закончить войну, и россияне это прекрасно понимали», — отметил он.

Россия при помощи прямого вторжения, как отметил эксперт, «полностью прервала» победу украинской армии на Донбассе.

«Нам давали ознакомиться с отчетами, которые были в 2014 году по этой ситуации. И там была информация, что в ночь с 23-го на 24-е заходили войска, и докладывалось вышестоящему командованию, что такое движение наблюдается, но в результате не предпринималось никаких действий, чтобы как-то препятствовать этому», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что украинское государство из-за масштабных военных учений РФ и Беларуси «Запад-2021», которые с большой вероятностью пройдут в аннексированном украинском Крыму и ОРДЛО ждет жаркий сентябрь на оккупированном Донбассе.