Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день осени

Будет дождливо

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За окном 30 августа, а это значит, что остается всего лишь два дня до Дня знаний и начало нового учебного года в школах. Какую погоду принесет первый день осени рассказали синоптики.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в одной из социальных сетей отметила, что первое сентября в Украине будет дождливым, пишет УРА-Информ.

«1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо», — написала она.

Также Диденко добавила, что второго сентября в Украине существенно похолодает.

В тоже время синоптик рассказала, какую погоду ожидать завтра, 31 августа, в последний день лета. По ее словам, завтра дожди задержатся на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

«На остальной территории в течение дня вторника дожди выпихнут антициклон, будут солнечные прояснения», — пояснила она.

Она добавила, что 31 августа на западе Украины ожидается до плюс 22, на севере до плюс 24, на востоке, юге, в большинстве центральных областей до плюс 28.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в сентябре.