Общество

Какой будет погода в сентябре: синоптики дали прогноз

Синоптики прогнозируют стандартный первый месяц осени

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Всего несколько дней осталось до того момента, как закончится лето. Уже в среду дети пойдут в школу, а это в свою очередь значит, что пришла осень. Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в сентябре.

В первый месяц осени ожидается теплая погода, со среднемесячной температурой 14-18 градусов и дождями в пределах нормы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что месяц по количеству осадков будет обычным. Месячное их количество о ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм – это также в пределах климатической нормы.

Синоптики отмечают, что обычно средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 13-17°, в южной части местами 18-20°, в горных районах 9-15° тепла.

Минимальная температура может упасть даже до минус восьми, на юге будет до плюс 1, а в Крыму до плюс 5. А абсолютный максимум температуры воздуха – 33-38° тепла, в горных районах 24-32°.

Ранее мы сообщали, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре.

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