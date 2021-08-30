Общество

В «ЛНР» начался медицинский коллапс: «скорые» не ездят, мест в больницах нет

Критическая ситуация в Алчевске

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Похоже, что в «ЛНР» начался настоящий медицинский коллапс. Так в Алчевске, который временно неподконтролен Украине, фактически критическая ситуация.

В городе людей с пневмониями и другими серьезными заболеваниями не берут в больницы – нет мест. «Скорые» тоже не приезжают к пациентам. Проблема в том, что нет экипажей, просто физически некому работать на этой работе. На автомобилях них некому ездить – нет водителей, не хватает укомплектованных бригад, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Количество больных коронавирусом растет день ото дня. При этом вакцинация в «ЛНР» буксует. Люди жалуются, что записывались на прививки от ковида еще полгода назад. И сейчас, в июле, их продолжают «кормить завтраками». Проблема еще и в том, что немалая часть жителей не намерены вакцинироваться. Не верят в эффективность российских вакцин, поддерживают «теорию заговора», согласно которой вируса вообще нет», — пишет паблик.

В тоже время коронавирус продолжает распространяться по ОРЛО и ситуация в Алчевске действительно критическая.

Ранее стал известен новый первый симптом ковида в Украине.

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