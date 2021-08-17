Общество

Остановка комендантского часа: в Луганске похвастались нововведениями

С 23:00 до 00:00 продлили освещение всех улиц Луганска

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«Правительство» оккупированного Луганска изменило режим освещения улиц города, а также работы транспорта на время приостановки действия комендантского часа на оккупированной территории. Об этом сообщил так называемый «глава администрации» Луганска Манолис Пилавов, передает УРА-Информ.

«Мы с 23:00 до 00:00 продлили освещение всех улиц Луганска, а восемь центральных улиц освещаются всю ночь. Проблем у нас не возникло, мы оперативно решили эти вопросы с городским коммунальным предприятием электросетей наружного освещения „Горсвет“, и город сейчас освещается в таком режиме», — отметил «мэр» города.

До 23:00, по его словам, продлена работа общественного транспорта.

«Администрация города отрегулировала работу таким образом, чтобы луганчане почувствовали, что есть отмена комендантского часа, и все вопросы, связанные с жизнеобеспечением, для этого решаются», — добавил он.

Ранее сообщалось, что комендантский час на территории ОРДО в ближайшее время полностью отменять не планируют. 

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