Общество

На аллее Небесной сотни появилась инсталляция советской квартиры: в ОП пояснили ситуацию

КГА не имеет никакого отношения к декорациям на Аллее.

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В Офисе президента Украины объяснили, что ко Дню Независимости государства на Аллее Героев Небесной Сотни хотели организовать экскурс в историю Украины. Именно из-за этого и была создана декорация советской квартиры. Об этом пишут Украинская правда со ссылкой на свои источники в ОП, передает УРА-Информ.

«Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала бы доступ к мемориальным табличкам. В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки — исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После того декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация к 30-й годовщине Независимости Украины может пойти на еще большую эскалацию вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе.

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