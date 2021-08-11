Общество

В ОРДЛО рассказали, кто не дает Пушилину отменить «комендантский час»

«Власти» комендантский час нужен

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Комендантский час на территории ОРДО в ближайшее время полностью отменять не планируют. Об этом пишут закрытые Телеграмм-каналы ОРДО со ссылкой приближенных к «власти республики» жителей «ДНР», передает УРА-Информ.

«Глава ДНР» Денис Пушилин, как отмечают источники, не против полной отмены комендантского часа в «республике», но «министр МВД ДНР» Алексей Дикий категорически против отмены комчаса.

«Работать придется больше, график переставлять на более неудобный, откатов на залетчиках будет куда меньше, да и в вообще, все уже привыкли. Так же многие приближенные говорят, что на законодательном уровне много переделывать, не хотят возни. Российские кураторы утверждают, что полная отмена ком часа расслабит народ, они не будут видеть уже, что идет война, начнут задавать много вопросов, спрашивать, требовать, демократии, человеческих прав, свобод, выборов, или еще чего могут захотеть, в общем распоясаться могут и выйдя с загона будут тяжело управляемы», — отмечают паблики ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что «Глава ДНР» Денис Пушилин рассказал, когда на оккупированных территориях Донецкой области будет полностью отменен комендантский час.

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