Общество Политика

Перевыборы главы ДНР: названы главные претенденты на пост

На данный момент в РФ якобы только формируют список потенциальных претендентов

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Подконтрольные временно оккупированным территориям восточной Украины ресурсы со ссылкой на свои источники сообщают, что кураторы из РФ намерены провести в «республике» «перевыборы главы ДНР». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

«Председатель Общественной палаты ДНР» Александр Кофман, как указывают слухи, получил информацию о том, что в ноябре в ОРДО будут «перевыборы». В скором времени Кремль поставит нового «главу» оккупированных ранее территорий восточной Украины.

«Кофман понял, что настал его звездный час, поэтому на прошлой неделе он собрал своих доверенных «специалистов» по информационке и всем кружком они придумали рекламировать Кофмана, чтобы Москва его заметила и рассмотрела на должность будущего Главы ДНР. После его каденции на посту Министра МИД ДНР, которая закончилась провалом, Москва вряд ли будет рассматривать этого фрукта», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 30 лет независимости украинского государства главной ошибкой правительства является отказ от добрососедских отношений с Российской Федерацией.

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