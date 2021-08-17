Общество

Эксперт назвал сроки очередного обострения в ОРДЛО

Боевики в преддверии праздника, будут пытаться все больше усугубить ситуацию.

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Российская Федерация к 30-й годовщине Независимости Украины может пойти на еще большую эскалацию вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала «Украина-24», передает УРА-Информ.

«Мы уже наблюдаем увеличение количества и качества обстрелов наших позиций. Мы снова несем потери», — отметил Жданов.

Помимо этого, незаконные вооруженные формирования на Донбассе, в преддверии праздника, будут пытаться все больше усугубить ситуацию.

«Обострение будет … Ближе ко Дню Независимости Украины ситуация может ухудшиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава «ДНР» Денис Пушилин отправился в Москву. Кроме российский чиновников, с которыми он намерен встретиться, у «главы» захваченных НВФ территорий Донецкой области запланированы и другие встречи.

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