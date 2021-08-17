Как не попасть на уловки продавцов на рынке: основные схемы

Максим Несмиянов дал несколько советов

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На рынке при большом количестве людей и продавцов легко попасться на различные уловки. Эксперт рассказал, с какими проблемами сталкиваются покупатели.

Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов заявил, что существует несколько стандартных схем, которые используют продавцы на рынке, чтобы дополнительно заработать на клиентах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Обычно они все закидывают товаром, и вы не видите цифры на весах. Я обычно подхожу и кладу на весы свой телефон. Для меня это контрольный вес. Если я вижу, что он на весах весит больше, то я предлагаю решить проблему по-хорошему или по-плохому», — рассказал Максим Несмиянов.

Также эксперт отмечает, что лучше всего считать, при покупке большого количества продуктов на своем калькуляторе и не доверять продавцу. Все нужно четко считать самому в своем случае.

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